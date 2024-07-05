Стало известно, почему консерваторы в Британии проиграли с разгромным счетом

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Риши Сунак
В Британии на досрочных парламентских выборах с разгромным счетом победили лейбористы, набрав 410 мест из 690, они теперь сформируют единоличное большинство. Консерваторы признали свое поражение и объявили, что официально переходят в оппозицию. При этом лейбористы поблагодарили их за их работу и объявили, что готовы к сотрудничеству во имя интересов Британии. Король ожидает нового премьера, который обязан презентовать ему свою программу.
И это, говорит политолог Виктор Таран, не просто ритуальный шаг.
При этом он объяснил, почему консерваторы потерпели сокрушительное поражение.
Он напомнил, что последние опросы показывают, что более 65% британцев считают, что это было ошибочное решение, ударившее по их благополучию. И с каждым годом уровень недовольных растет. А поскольку Брексит на прямую связывают с консерваторами, говорит Таран, то им это будут еще долго вспоминать.
По его мнению, изменения в международной политике будут, например, вокруг конфликта между Израилем и Палестиной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский уже поздравил лейбористов с победой.
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