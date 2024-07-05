Стало известно, почему консерваторы в Британии проиграли с разгромным счетом

Риши Сунак

В Британии на досрочных парламентских выборах с разгромным счетом победили лейбористы, набрав 410 мест из 690, они теперь сформируют единоличное большинство. Консерваторы признали свое поражение и объявили, что официально переходят в оппозицию. При этом лейбористы поблагодарили их за их работу и объявили, что готовы к сотрудничеству во имя интересов Британии. Король ожидает нового премьера, который обязан презентовать ему свою программу.

И это, говорит политолог Виктор Таран, не просто ритуальный шаг.

"Это о том, что король хочет знать философию нового правительства. И если она будет идти в разрез с интересами граждан, то он это прямо укажет. И лейбористы внесут изменения. Так выглядит демократия и развитое общество", – отметил эксперт.

При этом он объяснил, почему консерваторы потерпели сокрушительное поражение.

"Во-первых, граждане устали от более чем десятилетнего правления консерваторов. 14 лет – это многовато даже для консервативной Британии. Во-вторых, это происходит на волне экономической стагнации. За последний год цены существенно выросли, а социальные программы пробуксовываются. Есть проблемы с новыми рабочими местами. Не в последнюю очередь поражение связано с дальнейшим разочарованием избирателей в Брексите", — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что последние опросы показывают, что более 65% британцев считают, что это было ошибочное решение, ударившее по их благополучию. И с каждым годом уровень недовольных растет. А поскольку Брексит на прямую связывают с консерваторами, говорит Таран, то им это будут еще долго вспоминать.

"Поэтому консерваторы понесли политическое наказание и, по мнению экспертов, нас ждет минимум десятилетнее правление лейбористов. Но это скорее об изменениях во внутренней политике. Налоги, социалка, миграционная политика. Во наружной все без изменений. Лейбористы уже объявили, что для Украины ничего не меняется. Поддержка остается на том же уровне", – подчеркнул политолог.

По его мнению, изменения в международной политике будут, например, вокруг конфликта между Израилем и Палестиной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский уже поздравил лейбористов с победой.



