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Стармер отправляется к Трампу, чтобы сделать предложение по Украине: о чем идет речь

По информации СМИ, Стармер предложит развертывание 30 тысяч европейских военных в Украине

сегодня, 07:24
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу план развертывания в Украине около 30 тысяч европейских военных для поддержания режима прекращения огня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Telegraph", со ссылкой на источники.

Стармер отправляется к Трампу, чтобы сделать предложение по Украине: о чем идет речь

Кир Стармер. Фото из открытых источников

Ожидается, что Стармер во время встречи в Вашингтоне на следующей неделе подробно опишет то, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, которое будет заключено при посредничестве президента США Дональда Трампа.

По словам западных чиновников, информированных об этих планах, он будет призывать Трампа держать американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить мощной силой, если Россия нарушит условия перемирия, которое будет заключено.

Как отмечает издание, англо-французская стратегия "сил успокоения" была представлена самым влиятельным европейским лидерам на экстренной встрече в Париже в начале этой недели, когда они пытались отреагировать на начало мирных переговоров Трампа с правителем России Владимиром Путиным.

Он был разработан на фоне опасений, что президент США умоет руки в отношении Украины и любого прекращения огня почти сразу после заключения любого соглашения.

Стармер, говорится в публикации будет доказывать, что в интересах США оставаться вовлеченными в предотвращение третьего вторжения России после завершения боевых действий.

Согласно англо-французскому плану, в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, находящихся далеко от нынешней линии фронта, будет размещено менее 30 000 военнослужащих под командованием европейских стран.

Вместо того, чтобы размещать гораздо больший контингент в охваченной войной стране, миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая самолеты разведки, наблюдения и рекогносцировки, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего, сказал западный чиновник.

Источник добавил, что операция будет подкреплена достаточной огневой мощью, чтобы "отслеживать и отражать атаки", чтобы вновь открыть воздушное пространство Украины и сделать возможными коммерческие полеты.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/02/19/ukraine-peacekeeping-plan-starmer-will-present-trump/
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