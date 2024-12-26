Стармер раскритиковал российские удары по энергетическим объектам на Рождество

Глава британского правительства Кир Стармер решительно осудил российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, произошедшие утром 25 декабря. Он отметил, что даже праздничный день Рождества не стал для войск диктатора Путина передышкой, и они продолжили свою жестокую агрессию. Об этом сообщает издание Independent.

Фото: ВВС

Стармер отметил, что Россия начала массированный ракетный обстрел именно в Рождественский день с целью вывести из строя критические энергетические объекты по всей территории Украины. Он подчеркнул, что в условиях непрерывных атак украинский народ и президент Зеленский продемонстрировали исключительную устойчивость и лидерство, отдавая должное их мужеству перед новыми ударами, не прекращающимися даже во время праздников.

"Я выражаю глубокое уважение к устойчивости украинского народа и несокрушимости президента Зеленского, который, несмотря на постоянные атаки беспилотников и ракет российской военной машины, продолжает вести страну вперед. Военное давление Путина не имеет перерывов, даже на Рождество", — заявил Стармер.

Премьер-министр Великобритании добавил, что международное сообщество должно усилить поддержку Украины, чтобы во время возможных переговоров с Россией у Киева была сильная позиция. Он отметил необходимость удвоить усилия для укрепления обороноспособности Украины и обеспечения ее позиций на международной арене.

"Приближаясь к Новому году, мы должны еще больше усилить нашу решимость и сделать все возможное, чтобы Украина была в самой прочной позиции для пресечения незаконной агрессии России. Это жизненно важно для обеспечения безопасности и мира в Европе", – заявил Кир Стармер.

Утром 25 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке России на энергетическую систему страны. С целью предотвращения чрезмерных нагрузок, Укрэнерго ввело ограничение на потребление электроэнергии. Кроме того, под ударами российской армии оказались теплоэлектростанции компании ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям оборудования ТЭС.

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