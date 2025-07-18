Стармер решился на кардинальный шаг по отношению к Украине: детали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал намек, что Лондон может присоединиться к инициативе Германии по закупке американского оружия для последующей передачи ее Украине. Хотя после недавней встречи британского премьера с канцлером Германии Фридрихом Мерцом официальных заявлений по этому поводу не было, по информации Bloomberg, переговоры между сторонами уже начались. Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что процесс находится на ранней стадии, а окончательное решение еще не принято.

Фото: из открытых источников

По данным издания, кроме Великобритании и США, в этих консультациях принимают участие и другие европейские страны, рассматривающие возможность приобщиться к программе совместных закупок современного вооружения. Это может значительно усилить оборонный потенциал Украины в условиях продолжительного конфликта с Россией.

Ранее Стармер уже намекал на подобную перспективу, подчеркивая важность координации с союзниками для усиления оборонных возможностей Киева. В ответ на вопрос по поводу участия Великобритании в планах США по поставкам систем Patriot для Украины через европейских партнеров, он отметил: "Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей и поддержкой, чтобы обеспечить максимальную эффективность помощи Украине".

В ходе той же встречи Стармер и Мерц подписали обновленный "Кенсингтонский договор", предусматривающий тесное военное сотрудничество между двумя странами. Документ включает положения о взаимной помощи в случае вооруженного нападения, а также совместные поставки новых ракетных систем дальнего действия в течение следующего десятилетия.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп дал Владимиру Путину 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Некоторые эксперты предполагают, что Россия может активизировать военные действия, стремясь за это время захватить как можно больше украинской земли. Однако Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, в интервью "Украинскому радио" высказал скептическую оценку по поводу таких предположений.