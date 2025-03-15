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Стармер сделал заявление: что нельзя позволить Путину, когда речь идет о перемирии в Украине

Премьер Британии считает, что Путин должен "наконец сесть за стол переговоров"

сегодня, 11:10
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что нельзя позволить российскому диктатору Владимиру Путину "играть в игры" с возможностью прекращения огня в Украине. Об этом пишет портал "Комментарии".

Стармер сделал заявление: что нельзя позволить Путину, когда речь идет о перемирии в Украине

Кир Стармер. Фото из открытых источников

Сегодня премьер-министр Великобритании должен провести встречу "коалиции желающих" – группы стран, которые согласились помочь сохранить мир в Украине.

Кир Стармер попытается оказать давление на господвря Кремля, чтобы тот "наконец сел за стол переговоров" и "прекратил варварские нападения на Украину".

Ожидается, что в виртуальной встрече примут участие европейские страны, Еврокомиссия, НАТО, Канада, Украина, Австралия и Новая Зеландия, которые предоставят информацию о помощи, которую они могут предоставить в обеспечении мирного соглашения.

"Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента Трампа", – сказал Кир Стармер перед саммитом.

Полное игнорирование Кремлем предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир", подчеркнул он.

"Если Россия наконец сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовыми следить за прекращением огня, чтобы убедиться, что это серьезный и прочный мир, если же нет, то мы должны напрячь все силы, чтобы усилить экономическое давление на Россию, чтобы добиться прекращения этой войны", – отметил британский премьер.

По его словам, Владимир Путин пытается оттянуть время, говоря, что должно быть проведено тщательное исследование, прежде чем прекращение огня станет возможным, "но миру нужны действия, а не исследования или пустые слова и бессмысленные условия".

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Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/mar/14/starmer-putin-ukraine-ceasefire-peace-eu-nato-coalition
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