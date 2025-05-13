Страны группы Веймар+ сделали мощное заявление: на что может рассчитывать Украина

По итогам встречи в Британии министров иностранных дел ряда европейских стран официальный Лондон опубликовал совместное заявление по Украине и евроатлантической безопасности. Как передает портал "Комментарии", сообщение обнародовало британское правительство.

Великобритания. Фото: из открытых источников

Отмечается, что саммит состоялся в Лондоне 12 мая, и в нем принимали участие главы МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Верховный представитель Евросоюза. В данном случае речь идет о странах группы "Веймар+", которая была создана зимой этого года как ответ на изменение политики Вашингтона в отношении войны РФ против Украины.

На Даунинг-стрит по итогам саммита представили совместное заявление европейских министров. Оно касается, в частности, усилий по прекращению огня в Украине, давления на РФ для завершения захватнической войны, гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Киева.

В обнародованном резюме указывается, что страны из группы "Веймар+" подтвердили свою солидарность с украинским народом, а также "наше сочувствие жертвам недавних нападений со стороны России и нашу полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Главы МИД обсудили, как в дальнейшем будут активизировать усилия Европы по поддержке Украины "в ее текущей защите от агрессивной войны России".

"Украина должна быть уверена в своей способности и в дальнейшем успешно противостоять российской агрессии при нашей поддержке", — акцентируется в заявлении.

По убеждению европейских чиновников, сильное украинское войско будет "жизненно необходимо".

"Мы договорились работать с Украиной над инициативами по укреплению украинских вооруженных сил, восстановлению запасов боеприпасов и оборудования и дальнейшего укрепления промышленного потенциала", — передали на Даунинг-стрит.

Также представители стран группы "Веймар+" заявили, что стремятся к надежным гарантиям безопасности для Украины.

"Это включает изучение создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил поддержки, которая могла бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать восстановление вооруженных сил Украины", — указывается в совместном заявлении.

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