Страны группы Веймар+ сделали мощное заявление: на что может рассчитывать Украина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
По итогам встречи в Британии министров иностранных дел ряда европейских стран официальный Лондон опубликовал совместное заявление по Украине и евроатлантической безопасности. Как передает портал "Комментарии", сообщение обнародовало британское правительство.
Великобритания. Фото: из открытых источников
Отмечается, что саммит состоялся в Лондоне 12 мая, и в нем принимали участие главы МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Верховный представитель Евросоюза. В данном случае речь идет о странах группы "Веймар+", которая была создана зимой этого года как ответ на изменение политики Вашингтона в отношении войны РФ против Украины.
На Даунинг-стрит по итогам саммита представили совместное заявление европейских министров. Оно касается, в частности, усилий по прекращению огня в Украине, давления на РФ для завершения захватнической войны, гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Киева.
В обнародованном резюме указывается, что страны из группы "Веймар+" подтвердили свою солидарность с украинским народом, а также "наше сочувствие жертвам недавних нападений со стороны России и нашу полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".
Главы МИД обсудили, как в дальнейшем будут активизировать усилия Европы по поддержке Украины "в ее текущей защите от агрессивной войны России".
По убеждению европейских чиновников, сильное украинское войско будет "жизненно необходимо".
Также представители стран группы "Веймар+" заявили, что стремятся к надежным гарантиям безопасности для Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — зачем Путину встреча в Стамбуле: ждать ли прорыва.
Новости