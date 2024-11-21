Такого не было с 2022-го года: в Британии заявили о фатальном положении Украины

Линия фронта "сейчас менее стабильна, чем когда-либо" с первых дней вторжения России в Украину в 2022 году. Российское наступление продолжается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр обороны Великобритании Джон Хили, информирует "Sky News".

Министр обороны Великобритании Джон Хили. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, что на заседании специального комитета по обороне Хили обрисовал мрачную картину ситуации в Украине.

Министр заявил, что путинский режим уже несколько раз предпринимал попытки эскалации, включая усиление атак на объекты энергетической инфраструктуры в преддверии зимы, развертывание не менее 10 тысяч северокорейских военных и учащение нападений, в результате которых гибнут дети.

Джон Хили не подтвердил, что российские войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету по Украине, лишь признав, что об этом сообщалось в СМИ.

Напомним, Россия 21 ноября запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Информацию об этом подтвердил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится. Боится настолько, что применяет новые ракеты. И ищет по миру, где еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", – подчеркнул президент.



