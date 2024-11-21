logo

BTC/USD

97550.51

ETH/USD

3337.80

LTC/USD

89.16

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Такого не было с 2022-го года: в Британии заявили о фатальном положении Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого не было с 2022-го года: в Британии заявили о фатальном положении Украины

Министр обороны Британии обрисовал мрачную картину ситуации в Украине

сегодня, 14:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Линия фронта "сейчас менее стабильна, чем когда-либо" с первых дней вторжения России в Украину в 2022 году. Российское наступление продолжается. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр обороны Великобритании Джон Хили, информирует "Sky News".

Такого не было с 2022-го года: в Британии заявили о фатальном положении Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, что на заседании специального комитета по обороне Хили обрисовал мрачную картину ситуации в Украине.

Министр заявил, что путинский режим уже несколько раз предпринимал попытки эскалации, включая усиление атак на объекты энергетической инфраструктуры в преддверии зимы, развертывание не менее 10 тысяч северокорейских военных и учащение нападений, в результате которых гибнут дети.

Джон Хили не подтвердил, что российские войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету по Украине, лишь признав, что об этом сообщалось в СМИ.

Напомним, Россия 21 ноября запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Информацию об этом подтвердил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится. Боится настолько, что применяет новые ракеты. И ищет по миру, где еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", – подчеркнул президент.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости