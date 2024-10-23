Терпение подходит к концу: в Британии намекнули, что Путина пора поставить на место в Черном море

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что атаки России по Черному морю угрожают глобальной продовольственной безопасности и должны получить должную реакцию со стороны цивилизованного мира. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters", со ссылкой на пресс-службу главы правительства Великобритании.

Кир Стармер. Фото из открытых источников

Стармер подчеркнул, что неизбирательные удары России по портам в Черном море подчеркивают – глава Кремля Владимир Путин "готов поставить на карту глобальную продовольственную безопасность в своих попытках заставить Украину подчиниться".

Британский лидер отметил, что атаки по черноморским портам на юге Украины, которые участились в последнее время, задерживают доставку продовольствия в Палестину и другие страны Глобального юга.

Ссылаясь на данные британской разведки, британский премьер заявил, что с 5 октября по 14 октября Россия поразила по меньшей мере четыре торговых судна в Черном море.

"(Путин) наносит ущерб миллионам уязвимых людей в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, пытаясь одержать победу в своей варварской войне", – сказал Стармер.

Из-за российских атак также было задержано отбытие судна, которое перевозило масло для Всемирной продовольственной программы в Палестине.

Кроме того, как отметил Стармер, не смогли вовремя отбыть суда с зерном для Египта, а также другими грузами Всемирной продовольственной программы, которые направлялись в Южную Африку.

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