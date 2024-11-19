The Economist спрогнозировал главные события 2025 года: чего ждать миру

Издание The Economist опубликовало главную обложку прогноза на 20254 год. Какие события считают ключевыми, сообщает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

На обложке с прогнозами на 2025 год можно увидеть мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского.

“В год, обещающий необычную степень изменений и неопределенности, “Мир впереди” поможет вам заглянуть в будущее и понять, что может произойти дальше”, – говорится в сообщении на странице издания в сети X.





Фото: x.com/theeconomist





Также издание назвало топ медиа-тем в следующем 2025 году. По словам редактора The Economist Тома Стендейджа, это будет:

последствия победы Трампа и даже распространение ядерного оружия

проблемы со стороны так называемого "квартета хаоса" — Китая, России, Ирана и Северной Кореи,

"торговая война" между США и Китаем,

пик развития "зеленых" технологий,

использование ИИ,

ограничения для туристов по Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году десятки тысяч украинцев вернутся в оккупацию. Такой прогноз дал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя Государственный бюджет на 2025 год. По его словам, в смете предусмотрено 1,5 млрд грн на Телемарафон, 15 млрд грн на 1000 всем. При этом он обратил внимание, что при указанных расходах нет денег на строительство и ремонт жилья для внутренних беженцев, программы их поддержки и социализации или хотя бы переквалификации.

"Ну что, еще несколько десятков тысяч поедут в оккупацию, а все будут искать идеологическую составляющую или предательство не там, где нужно", — отметил советник городского головы Мариуполя.