The Economist спрогнозировал главные события 2025 года: чего ждать миру

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Кречмаровская Наталия
Издание The Economist опубликовало главную обложку прогноза на 20254 год. Какие события считают ключевыми, сообщает портал "Комментарии".
Иллюстративное фото
На обложке с прогнозами на 2025 год можно увидеть мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского.
“В год, обещающий необычную степень изменений и неопределенности, “Мир впереди” поможет вам заглянуть в будущее и понять, что может произойти дальше”, – говорится в сообщении на странице издания в сети X.
Фото: x.com/theeconomist
Также издание назвало топ медиа-тем в следующем 2025 году. По словам редактора The Economist Тома Стендейджа, это будет:
последствия победы Трампа и даже распространение ядерного оружия
проблемы со стороны так называемого "квартета хаоса" — Китая, России, Ирана и Северной Кореи,
"торговая война" между США и Китаем,
пик развития "зеленых" технологий,
использование ИИ,
ограничения для туристов по Европе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году десятки тысяч украинцев вернутся в оккупацию. Такой прогноз дал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя Государственный бюджет на 2025 год. По его словам, в смете предусмотрено 1,5 млрд грн на Телемарафон, 15 млрд грн на 1000 всем. При этом он обратил внимание, что при указанных расходах нет денег на строительство и ремонт жилья для внутренних беженцев, программы их поддержки и социализации или хотя бы переквалификации.
"Ну что, еще несколько десятков тысяч поедут в оккупацию, а все будут искать идеологическую составляющую или предательство не там, где нужно", — отметил советник городского головы Мариуполя.
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