logo

BTC/USD

92358.98

ETH/USD

3099.01

LTC/USD

86.44

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания The Economist спрогнозировал главные события 2025 года: чего ждать миру
commentss НОВОСТИ Все новости

The Economist спрогнозировал главные события 2025 года: чего ждать миру

Новый ребус The Economist: обложка трендов 2025 года

19 ноября 2024, 19:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Издание The Economist опубликовало главную обложку прогноза на 20254 год. Какие события считают ключевыми, сообщает портал "Комментарии".

The Economist спрогнозировал главные события 2025 года: чего ждать миру

Иллюстративное фото

На обложке с прогнозами на 2025 год можно увидеть мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского.

“В год, обещающий необычную степень изменений и неопределенности, “Мир впереди” поможет вам заглянуть в будущее и понять, что может произойти дальше”, – говорится в сообщении на странице издания в сети X.


The Economist спрогнозировал главные события 2025 года: чего ждать миру - фото 2

Фото: x.com/theeconomist


Также издание назвало топ медиа-тем в следующем 2025 году. По словам редактора The Economist Тома Стендейджа, это будет:

  • последствия победы Трампа и даже распространение ядерного оружия

  • проблемы со стороны так называемого "квартета хаоса" — Китая, России, Ирана и Северной Кореи,

  • "торговая война" между США и Китаем,

  • пик развития "зеленых" технологий,

  • использование ИИ,

  • ограничения для туристов по Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году десятки тысяч украинцев вернутся в оккупацию. Такой прогноз дал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, комментируя Государственный бюджет на 2025 год. По его словам, в смете предусмотрено 1,5 млрд грн на Телемарафон, 15 млрд грн на 1000 всем. При этом он обратил внимание, что при указанных расходах нет денег на строительство и ремонт жилья для внутренних беженцев, программы их поддержки и социализации или хотя бы переквалификации.

"Ну что, еще несколько десятков тысяч поедут в оккупацию, а все будут искать идеологическую составляющую или предательство не там, где нужно", — отметил советник городского головы Мариуполя.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости