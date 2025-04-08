logo

BTC/USD

77270.32

ETH/USD

1481.85

LTC/USD

69.55

USD/UAH

41.30

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Тонны мусора, вонь и крысы размером с кошек: во что превратился европейский город
commentss НОВОСТИ Все новости

Тонны мусора, вонь и крысы размером с кошек: во что превратился европейский город

Из-за забастовки работников служб, вывозящих мусор, в Бирмингеме объявили чрезвычайную ситуацию

сегодня, 18:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В Бирмингеме, расположенном в Британии, ситуация с мусором набирает критические обороты — более 17 тысяч тонн отходов остаются на улицах из-за продолжительных забастовок мусорщиков, требующих повысить им зарплату. Город объявил чрезвычайную ситуацию.

Тонны мусора, вонь и крысы размером с кошек: во что превратился европейский город

Крысы в Британии

На фоне этого кризиса местные жители сообщают об огромных крысах, размером с котов, которые роются в кучах неубранного мусора вместе с бездомными котами и лисами. Эксперты предупреждают: такие условия создают реальную угрозу вспышки лептоспироза — опасной болезни, которая передается через мочу зараженных животных, прежде крыс.

Мат Стюарт, эксперт по отходам компании Sunskips, предупреждает: "Если вы контактируете с поверхностями, на которые могла попасть моча крысы – риск заражения лептоспирозом реален. Особенно если вы выбрасываете мусор или прикасаетесь к пакетам, на которых могли побывать эти грызуны".

Специалисты также опасаются, что с наступлением тепла ситуация только ухудшится: к крысам присоединятся мухи и личинки, которые еще больше усложнят жизнь жителям города. А еще придет вонь, что будет вызывать сильные эмоциональные реакции у людей.

Между тем специалисты по борьбе с вредителями уже пытаются обуздать нашествие грызунов.

"Крысы становятся все больше из-за постоянного доступа к калорийным пищевым отходам, более мягким зимам и агрессивной конкуренции. Все это способствует их более долгой жизни и большему физическому развитию", — говорят эксперты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что психологи обучали 11 грызунов управлению машинками с помощью рычагов, это происходило по 15 минут в день от четырех раз в неделю в течение нескольких месяцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/cannibal-rats-the-size-cats-35006862
Теги:

Новости

Все новости