В октябре 2022 года, вступая в должность премьер-министра Великобритании, Лиз Трасс организовывала кризисные совещания, обсуждая возможные последствия для страны в случае применения ядерного оружия Россией против Украины. Эту информацию дает обновленная биография Трасс под названием "Совершенно неожиданно: Внутренняя история неожиданного взлета и стремительного падения Лиз Трасс" авторства Гарри Коула и Джеймса Гила, некоторые разделы которой обнародовало издание The Times.

Лиз Трасс

В книге говорится, что Трасс во время своего премьерства много времени тратила на изучение погодных карт и планировала действия в случае радиационного отравления в Британии, которое могло бы возникнуть после возможного ядерного удара РФ по Украине. The Sun сообщает, что, по словам авторов биографии, Трасс "часами изучала метеорологические данные и направления ветра", опасаясь, что "неблагоприятные погодные условия" могут привести к радиоактивному загрязнению Великобритании.

Трасс базировала свои опасения на информации американской разведки, которая оценивала вероятность использования Россией тактического ядерного оружия в Украине или испытания более мощной бомбы над Черным морем в 50%.

18 октября 2022 года тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправился в Вашингтон для обсуждения ситуации с администрацией президента Байдена, который заявил о "прямой угрозе" применения Россией ядерного оружия при определенных условиях развития конфликта.

Биография Трасс впервые вышла в ноябре 2022 года, через месяц после ее отставки с должности премьер-министра. В ней рассматривается ранняя жизнь Лиз Трасс, ее путь к премьерству, а также короткий семинедельный период ее работы на Даунинг-стрит, 10.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ ядерное оружие называют "даром божьим" и призывают его использовать.



