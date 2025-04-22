Тюрьма вместо путешествия: британка рассказала о трехнедельном аде в центре депортации в США

28-летняя британка Ребекка Берк пережила настоящий ужас после того, как ее задержали на границе США и Канады и содержали в тюрьме почти три недели.

Британскую туристку арестовали в США

Графическая дизайнер путешествовала по Северной Америке, когда пыталась пересечь границу в штат Вашингтон из Канады. Американские пограничники не разрешили ей въезд, а канадская сторона посоветовала вернуться в США, чтобы исправить документы, в которых была допущена ошибка. Однако когда Ребекка попыталась это сделать, ее сразу же задержали, поместили в камеру, а затем перевели в центр содержания Tacoma Northwest — одного из самых больших в США.

Ребекка оказалась в одном помещении с более чем сотней других женщин, одетая в оранжевую тюремную форму. Ее ежедневный рацион состоял из холодного риса, картофеля и фасоли. В таких условиях она провела почти три недели — более 8 тысяч километров от дома. Ее отец, Пол Берк, назвал эти условия "ужасающими". Выпустили девушку только после многочисленных обращений и просьб ее семьи.

После возвращения домой Ребекка призвала сограждан воздержаться от путешествий в США: "Во-первых, это опасно. Во-вторых, действительно ли вы хотите тратить деньги в стране, которая так обращается с людьми?"

В апреле британское правительство обновило советы для путешественников, отметив, что в США строго соблюдают правила въезда, и нарушения могут привести к аресту или задержанию.

"Вы должны соблюдать все требования относительно въезда, виз и других условий. Нарушение может привести к аресту или задержанию", — говорится в заявлении МВД.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что из США депортировали двух немок, хотя у них все было хорошо с документами.



