У берегов Британии горят два судна, десятки пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

Танкер и контейнеровоз столкнулись у берегов Великобритании, на бортах судов возник пожар.

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Отмечается, что инцидент произошел сегодня в 11:48 по киевскому времени в Северном море, недалеко от города Кингстон-апон-Халл. Там столкнулись американский танкер Stena Immaculate и португальский контейнеровоз Solong.

По данным британской береговой охраны, на обоих судах вспыхнул пожар. На место происшествия срочно отправились спасательные катера, вертолет, пожарный самолет и несколько находившихся поблизости судов. Операция по спасению продолжается.

По данным издания The Telegraph, после столкновения судов вывезли на берег более 30 пострадавших, однако некоторых членов экипажа еще не установили из-за пожара на судах. Мартин Боерс, исполнительный директор восточного порта Гримсби, сказал, что 32 пострадавших были доставлены на берег на борту лоцманского судна. О состоянии пострадавших пока не сообщается.









Боерс отметил, что ему сказали, что был замечен "большой огненный шар", добавив: "Это слишком далеко, чтобы мы могли его увидеть — примерно 10 миль, — но мы видели, как корабли их доставляли".

Напомним, что в России в декабре 2024 года, как писал портал "Комментарии", в результате столкновения поездов сошли с путей пассажирские вагоны. Инцидент произошел в Кандалакшском районе — грузовой поезд столкнулся с пассажирским №11 Мурманск — Санкт-Петербург. В поезде находились 326 человек.

Сначала сообщало российское СМИ ТАСС, о сходе с рельсов не менее трех вагонов пассажирского поезда и грузовых вагонов. Позже сообщили о схождении восьми вагонов, без уточнения которых именно.



