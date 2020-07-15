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Главная Новости Мир Великобритания Убийство медика на Донбассе: Британия обратилась к России
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Убийство медика на Донбассе: Британия обратилась к России

Посольство Британии требует у России прекратить раздувать конфликт на Донбассе

сегодня, 16:57
Автор:

Екатерина Белоброва
Убийство медика на Донбассе: Британия обратилась к России

Посольство Великобритании в Украине обратилось к Российской Федерации с требованием прекратить раздувать военный конфликт на Донбассе, который приводит к гибели мирного населения и волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства в Twitter.

При этом посольство дружественного Королевства подчеркнуло, что именно Россия инициатор данного конфликта, отвергая версию внутренних разногласий между украинцами.

"Великобритания глубоко расстроена из-за потери на востоке Украины на этой неделе, включая убийством военного медика 13 июля. Россия должна прекратить раздувать конфликт, который она начала", - указано в сообщении.


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