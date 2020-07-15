Убийство медика на Донбассе: Британия обратилась к России

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Екатерина Белоброва
Посольство Великобритании в Украине обратилось к Российской Федерации с требованием прекратить раздувать военный конфликт на Донбассе, который приводит к гибели мирного населения и волонтеров. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства в Twitter.
При этом посольство дружественного Королевства подчеркнуло, что именно Россия инициатор данного конфликта, отвергая версию внутренних разногласий между украинцами.
"Великобритания глубоко расстроена из-за потери на востоке Украины на этой неделе, включая убийством военного медика 13 июля. Россия должна прекратить раздувать конфликт, который она начала", - указано в сообщении.
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