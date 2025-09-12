Удавка затягивается все больше: какие убойные санкций ввел Лондон против Москвы

Великобритания усиливает давление на военную машину путинского режима путем введения новых санкций против сотни физических и юридических лиц, чтобы урезать доходы и военные поставки для российских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на сайте правительства Британии.

Британия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что санкции направлены против 70 кораблей "теневого флота" РФ. Эти корабли транспортируют российскую нефть и являются основными поставщиками военных компонентов.

Стоит отметить, что Великобритания стала страной, которая применила больше всего санкций против российских нефтяных танкеров в мире. Эти ограничительные меры применены на фоне путешествия министра иностранных дел Британии Иветт Купер в Украину.

"Жизненно важные международные действия с целью усиления экономического давления на Россию и перекрытия критических денежных потоков, в которых Путин отчаянно нуждается для оплаты его незаконной войны", — подчеркнула Купер.

Кроме того, санкции также задействованы против 30 физических и юридических лиц, которые помогают путинскому режиму путем поставки таких ключевых элементов как электроника, химикаты и взрывчатые вещества. Эти элементы используются для производства ракет и других систем вооружения.

В частности, электронику вражеской армии поставляет компания из Китая Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. и ее двое российских совладельцев — Елена и Алексей Малицкие. А также базирующаяся в Турции компания Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi и ее руководитель, гражданин Азербайджана Шанлик Шукуров. Компоненты электроники от этих компаний можно найти в российских ракетах типа "Искандер" и "Х-101", а также в российских дронах.

