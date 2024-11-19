Уходи из Украины: премьер Британии обратился к Путину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал президента России Владимира Путина прекратить войну и вывести свои войска из Украины.

Кир Стармер (фото из открытых источников)

Как сообщает The Guardian, британский премьер подчеркнул, что "безответственная риторика" Путина по поводу ядерного оружия "не остановит нашу поддержку Украины".

"Мы сейчас на 1000 дне конфликта, это 1000 дней российской агрессии, 1000 дней жертв в Украине. Мы были с Украиной с самого начала. Я удвоил свой четкий сигнал о том, что мы должны обеспечить Украину всем необходимым для победы в этой войне". против Путина", — заявил Стармер.

В своем прямом обращении к российскому диктатору он подчеркнул: "В 1000-й день незаконной войны России в Украине я снова говорю: Прекращай войну, уходи из Украины".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган прокомментировал новую ядерную доктрину РФ . Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал недавние изменения в ядерной доктрине России, выразив обеспокоенность этими изменениями во время пресс-конференции на саммите "Группы двадцати", проходившем в бразильском Рио-де-Жанейро.

По словам Эрдогана, НАТО должно обратить внимание на новые шаги России, поскольку война с использованием ядерного оружия не может иметь положительных последствий. Он подчеркнул, что изменение ядерной доктрины Москвы нуждается в тщательном анализе со стороны альянса.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление о ядерной доктрине России . Определение условий применения Россией ядерного оружия, связанных с запуском баллистических ракет по его территории, свидетельствует о намерении российского диктатора Владимира Путина затягивать войну, а не стремление к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Киеве.

