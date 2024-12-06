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Украина и Британия подпишут соглашение о 100-летнем партнерстве: детали договоренностей

Договоренности находятся на финальной стадии

6 декабря 2024, 23:43
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Марьян Ощановский

Глава Офиса президента Андрей Ермак и советник премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл обсудили детали 100-летнего соглашения о партнерстве.

Украина и Британия подпишут соглашение о 100-летнем партнерстве: детали договоренностей

Украина и Британия готовят соглашение о партнерстве. Фото из открытых источников

"На встрече обсудили укрепление оборонного сотрудничества между Украиной и Великобританией, а также необходимые для противостояния российской агрессии решения. Отдельное внимание – усилиям, которые следует приложить, чтобы достичь устойчивого и справедливого мира на основе формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским", — говорится. в сообщении ОП.

Отмечается, что Андрей Ермак и Джонатан Пауэлл также обсудили находящееся на финальной стадии подготовки соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Руководитель ОП отметил, что Великобритания стала одной из первых стран, поддержавших использование дальнобойного оружия для защиты Украины, и постоянно адвокатирует членство Украины в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ на вражеских минах на деоккупированных украинских территориях взорвались 1083 гражданских лица, сообщило Министерство обороны Украины. В министерстве отметили, что 333 гражданских погибли, а 750 человек получили ранения в результате подрыва на российских минах.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 декабря встретился в Вашингтоне Джей-Ди Венсом, который после инаугурации Дональда Трампа вступит в должность вице-президента США. По информации медиа, Андрей Ермак и посол Украины в США Оксана Маркарова встретились на Капитолийском холме с Майком Уолтцом, которого Трамп собирается назначить на должность советника по национальной безопасности. На встрече также присутствовал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный Трампом на должность специального представителя по Украине и России.



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Источник: https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-proviv-zustrich-iz-radnikom-premyer-ministra-v-94877
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