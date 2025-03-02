Украина получит рекордную финансовую помощь для усиления армии

Украина получает значительную финансовую поддержку от Великобритании в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов, что составляет около 3 млрд. долларов США. Это часть инициативы G7 ERA, которая призвана ускорить экономическую и оборонную поддержку Украины. Соглашение было подписано 1 марта, и уже сейчас эти средства будут направлены на важные нужды, в частности, на закупку оборонных материалов.

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1 марта Министр финансов Украины Сергей Марченко и Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали соглашение о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов. Это соглашение является частью инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), целью которой является ускорение предоставления необходимой финансовой помощи для Украины от стран Великой Семерки. Общий объем финансирования этой инициативы составляет 50 млрд. долларов США.

Эти средства будут направлены на закупку оборонных материалов, что критически важно для укрепления обороноспособности Украины. Кредит будет погашаться за счет доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Срок обслуживания этого финансирования – 30 лет, что позволит Украине обеспечить свою безопасность в ближайшие десятилетия.

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также приняли участие в подписании соглашения, состоявшемся в онлайн-формате. Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил Великобританию за поддержку, подчеркнув важность этого соглашения для усиления оборонных возможностей страны.

Это финансирование станет еще одним этапом реализации механизма ERA, в рамках которого Украина уже получила 1 млрд. долларов от США и 3 млрд. евро от ЕС.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что британский премьер Кир Стармер принимает президента Владимира Зеленского и лидеров ведущих европейских стран. В повестке дня – усиление военной помощи , давление на Россию и заключение долгосрочного соглашения, которое укрепит позиции Украины. Ожидается, что на саммите будут присутствовать главы государств и правительств Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Также к обсуждению присоединятся представители Европейского Союза, генеральный секретарь НАТО и министр иностранных дел Турции.