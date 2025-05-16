Украинца обвинили в поджоге здания главы правительства Великобритании: детали

21-летний гражданин Украины, Роман Лавринович, обвинен в совершении трех поджогов, один из которых — инцидент у дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пишет Politico.

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По данным столичной полиции, все действия имели признаки преднамеренного поджога с потенциальной угрозой жизни. Лавринович был арестован 13 мая, и сейчас находится под стражей.

Кроме пожара у дома Стармера в ночь на понедельник, украинца также обвиняют в еще двух случаях возгорания: в частности, речь идет о поджоге транспортного средства и пожаре в другом жилом объекте. Все три инцидента произошли 11 и 12 мая в северной части Лондона.

Судебное заседание по делу Лавриновича назначено на пятницу, 16 мая, в Вестминстерском магистратском суде.

Само нападение на дом лидера лейбористов произошло около 01:30 в районе Тафнелл-Парк. По предварительным данным, неизвестные бросили в здание бутылку с горючей смесью, вероятно – коктейль Молотова. В результате атаки никто не пострадал, были зафиксированы незначительные повреждения фасада и дверей.

Британские правоохранители сразу начали связывать этот случай с другими двумя пожарами, произошедшими на той же улице, в частности, возгоранием автомобиля. Расследование продолжается, и власти не исключают, что все три поджога могут быть взаимосвязаны.

Стоит отметить, что Кир Стармер не жил в доме на момент поджога — это одна из его нескольких резиденций в Лондоне. Инцидент обратил внимание на вопрос безопасности политиков в Великобритании и вызвал резонанс в обществе.

Ранее "Комментарии" писали, что на состоявшейся 15 марта виртуальной встрече "коалиции желающих" были обсуждены планы по введению в Украину более 10 000 западных миротворцев. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.