В Британии громкий скандал из-за тайного соглашения Минобороны с США по ядерному оружию

Британское министерство обороны оказалось в центре резонансного скандала из-за решения освободить американских военных от необходимости информировать местные власти о хранении ядерного оружия на базах в Великобритании. Рассекреченный документ свидетельствует, что бывший министр обороны Бен Уоллес подписал "чувствительное" соглашение, позволяющее оставлять такую информацию в тайне.

Скандал в Британии

Как сообщает Mirror , речь идет, в частности, об авиабазе ВВС США в Лейкенгите, где базируются истребители F-35A Lightning II. Хотя исключение, принятое в марте 2021 года, касается всех американских баз в Великобритании. Согласно документу, не только информация о возможном наличии ядерных боеприпасов скрывается от местных властей, но и отменено обязательство соблюдать британские нормы по радиационной безопасности. Это фактически лишает местные власти возможности разрабатывать планы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Министерству обороны пришлось рассекретить документ, чтобы доказать, что юридически не обязано информировать общественность. В нем четко отмечено, что увольнение принято из соображений "национальной безопасности", а также о том, что американские военные не подпадают под действие британских "Правил ионизирующего излучения 2017" и "Правил по радиации 2019".

Хотя официально не подтверждено, хранится ли ядерное оружие на RAF Lakenheath, в результате принятого исключения узнать это смогут только те, кто имеет соответствующий уровень допуска к секретной информации.

"Правительственный приказ об освобождении выглядит как попытка скрыть размещение новейших американских ядерных бомб на территории Великобритании. Ядерное оружие — самое опасное в мире. Она ставит под опасность всех нас. Но правительство, похоже, больше заботится об "особых отношениях" с США, чем о безопасности своих граждан", — заявила генсек кампании за ядерное разоружение (CND) Софи Болт.

Она добавила, что это увольнение касается не только Лейкенгита, но и всех баз США в стране. А значит, местные власти никогда не будут проинформированы о наличии ядерного оружия на их территории и не будут иметь юридического обязательства готовить соответствующие планы реагирования.

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