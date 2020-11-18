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В Британии ищут «испытателя кроватей» в элитных отелях

Кандидат получит за работу тысячу фунтов стерлингов

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Кому бы не хотелось спать в роскошных отелях на люксовом постельном белье, да еще и получать за это деньги? Ответ вполне очевиден. Да только получить такую работу смогут не все. Компания Tielle Love Luxury как раз ищет тестировщика кроватей и предлагает выгодные условия.

В Британии ищут «испытателя кроватей» в элитных отелях

фото из открытых источников

Tielle Love Luxury -  известный британский производитель люксового белья для пятизвездочных отелей, открыл вакансию мечты. Компания ищет человека, который согласен провести ночь в пяти самых лучших отелях страны, чтобы оценить качество постельного белья. Все расходы естественно будут оплачены заказчиком.

Победитель сможет взять с собой в номер еще одного человека — друга, члена семьи, вторую половинку. А еще ему заплатят тысячу фунтов стерлингов (более 37 тыс. гривен) наличными. 

Кандидату нужно подать электронную заявку, которая есть на официальном сайте компании. Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел. Условия работы нужно будет выполнить в течение следующего года, предварительно обсудив с компанией даты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что один из отелей на Мальдивских островах предлагает туристам "неограниченное пребывание в раю" в течение всего 2021 года всего за 30 тысяч долларов.


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