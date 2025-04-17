В Британии нашли кладбище новеньких электрокаров на миллионы: их утилизируют

В Ноттингеме, прямо у дороги, оставили на произвол судьбы девять совершенно новых электрокаров американского бренда Fisker — общей стоимостью от £278 000 до £520 000. Это произошло после того, как компания, планировавшая составить конкуренцию Tesla, объявила о банкротстве в июне 2024 года.

Покинутые электрокары

Бренд Fisker не смог достичь планируемых объемов продаж своего флагманского SUV Ocean, а постоянное падение акций ниже $1 заставило компанию прекратить торги на Нью-Йоркской бирже.

В Британии с декабря 2023 по июнь 2024 года было зарегистрировано 419 таких электромобилей, девять из которых ныне стоят заброшены в районе Мидлендс — припаркованы по обе стороны малолюдной дороги, рядом с живыми изгородями. По разным оценкам, стоимость моделей Ocean на британском рынке колебалась от £30 900 до £57 900.

Эти электрокары принадлежали локальному дилеру Premium Central Performance and Prestige Cars, имевшему соглашение с Fisker о дистрибуции на территории Великобритании. После банкротства бренда дилер обратился к ликвидаторам еще в октябре, сообщив о своем решении припарковать машины на публичной дороге, ведь он больше не имел права хранить или продавать эти автомобили.

Таким образом, компания формально "лишилась ответственности" за транспорт. Однако местные власти Ноттингема предупредили, что в случае длительного пребывания машин на обочине их могут утилизировать. В марте городской совет выдал семидневное предупреждение о принудительном вывозе авто, но по состоянию на середину апреля все девять электрокаров все еще оставались на месте — некоторые даже с заводскими наклейками, защитными чехлами и документами внутри.

Эта история – только верхушка айсберга. Остальные около 400 владельцев Fisker Ocean в Британии, получивших автомобиль с декабря 2023 года, сейчас сталкиваются с реальной угрозой остаться без обслуживания и гарантии. Многие уже жаловались на серьезные технические проблемы — от отказа тормозов до стремительной разрядки аккумулятора и самопроизвольного открывания окон.

Один из владельцев, Кевин Маллиган, рассказал The Telegraph, что "испугался за собственную жизнь", когда его Ocean Extreme с отказавшими тормозами выкатился на перекресток. Несмотря на обещанную дальность хода в 440 миль, автомобиль проезжал вдвое меньше. По его словам, попытки обратиться за помощью оборачивались разочарованием — работников увольняли один за другим, сервиса фактически не существовало.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что продажи компании "Тесла" в Европе начали резко падать.



