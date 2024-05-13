В Британии назвали нового министра обороны РФ марионеткой Путина

Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шаппс отметил, что Андрей Белоусов, назначенный на место руководителя российского Министерства обороны Сергея Шойгу — очередная марионетка Владимира Путина.

Грант Шаппс (фото из открытых источников)

"России нужен министр обороны, который бы исправил это катастрофическое наследие и положил конец вторжению, но все, что они получат, — это еще одна марионетка Путина", — отметил Шаппс на своей странице в соцсети Х.

Как он продолжил, Шойгу является свидетелем потери более 355 000 российских военных на войне в Украине, массовых страданий мирных жителей после незаконной российской агрессии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что к чему может привести ряд громких отставок в Кремле. Российский диктатор Владимир Путин после своей инаугурации, как и предполагалось, провел перестановку во власти. Точечные, но достаточно знаковые. Так пост потерял министр обороны Сергей Шойгу, которого сменил первый заместитель главы правительства РФ Андрей Билоусов. Известно, что Шойгу получил должность главы Совета безопасности РФ, которую ранее занимал Николай Патрушев.

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, что в высших эшелонах власти страны-агрессора началась усушка, утруска и хирургия по отсечению балласта.

Она напоминает, что Шойгу в должности министра обороны РФ с 6 ноября 2012 года. И уверена, что о приписках, взяточничестве в больших масштабах в МО явно знали давно. Но широкомасштабная война выплеснула все на поверхность слишком явно.

По ее мнению, именно переформатирование правительства с новыми/старыми лицами целиком в логике Путина: косметически обновить, но не сильно избивать.

Для Украины, считает она, назначение главой МО страны-агрессора Белоусова является сигналом усиления работы внешнего МИДа. Он просто обязан, акцентирует Светлана Кушнир, делать все возможное и невозможное, чтобы прекращать развитие военной корпорации и сотрудничества РФ и других стран-производителей всех видов вооружений.

