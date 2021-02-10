В Британии обнаружили новые штаммы COVID-19: медики обеспокоены

В Великобритании были обнаружены два совершенно новых штамма коронавирусной инфекции. Им заразились более 70 человек. Об этом информирует издание The Sun.

В Британии выявили два новых штамма коронавируса - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, на днях в британских городах Бристоль и Ливерпуль выявили новые штаммы COVID-19. Известно, что всего случаев заражения 76. Все пациенты находятся под пристальным наблюдением Службы общественного здравоохранения Англии.

Правительственная вирусная группа Nervtag официально назвала бристольский штамм "вариантом, вызывающим беспокойство". Как оказалось, этот вариант ковида включает мутацию под названием E484K, которая позволяет вирусу легче уклоняться от вакцин.

Медики отмечают, что новые штаммы схожи с южноафриканским, который впервые был выявлен в декабре 2020 года в ЮАР. Мутация, присутствующая в штамме Bristol, уже обнаружена как в южноафриканском, так и в бразильском вариантах коронавируса.

Представители общественного здравоохранения очень обеспокоены происходящей ситуацией. Они призвали всех, у кого есть такие симптомы, как насморк и головная боль, пройти тестирование.

"Не имеет значения, есть ли у вас классические симптомы: лихорадка, потеря вкуса или запаха или кашля — даже головная боль может быть признаком того, что у вас может быть эта мутация", — отметил директор по вопросам общественного здравоохранения и благополучия Совета графства Ланкашир.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Великобритании зарегистрировано почти 4 миллиона случаев заражения коронавирусом. В связи с обнаружением новых штаммов, на территории Британии ввели общенациональный локдаун.

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