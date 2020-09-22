В Британии ожидают вторую волну коронавируса: введены жесткие карантинные ограничения на 6 месяцев

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Дмитрий Симоненко
Правительство
Туманного Альбиона снова вводит карантинные меры для предотвращения второй
волны коронавируса в стране. Об этом сообщает BBC.
Фото: Reuters
Так, Премьер-министр
Британии Борис Джонсон заявил, что страна достигла "опасного поворотного
момента" и объявил о введении карантина для предотвращения второй волны коронавируса
в Англии. Ограничения могут продлиться до шести месяцев.
Так, несоблюдение
определенных карантинных правил будет наказываться штрафом в размере 200 фунтов.
К таким правилам относятся:
-
Обязательное ношение персоналом маски,
-
Ограничение количества участников торжественных мероприятий типа свадеб до 15
человек.
Кроме того,
подчеркивается, что время работы питейных заведений и ресторанов ограничено до
22.00. Производить заказы у барной стойки запрещается, вводится обязательное обслуживание
официантами.
Также, в
Англии нельзя собираться группами больше шести человек. Такое решение
правительство страны приняло из-за угрозы банкротства малого бизнеса по причине карантина.
Кроме того,
по возможности, люди должны работать "на удаленке".
Чиновник также заявил о том, что правительство предоставит полиции и местным властям в Англии дополнительное финансирование для обеспечения соблюдения правил и возможности использовать военную поддержку.
Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - самостоятельно определяют введение карантинных мер.
Джонсон также предупредил, что в случае необходимости ограничительные меры могут быть еще более ужесточены.
Также
правительство Британии установило штрафы до 10 тысяч фунтов стерлингов (почти
381 тысяча гривен) за нарушение самоизоляции.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что в некоторых областях Украины ужесточили правила карантина.
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