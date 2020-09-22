В Британии ожидают вторую волну коронавируса: введены жесткие карантинные ограничения на 6 месяцев

Правительство Туманного Альбиона снова вводит карантинные меры для предотвращения второй волны коронавируса в стране. Об этом сообщает BBC.

Фото: Reuters

Так, Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна достигла "опасного поворотного момента" и объявил о введении карантина для предотвращения второй волны коронавируса в Англии. Ограничения могут продлиться до шести месяцев.

Так, несоблюдение определенных карантинных правил будет наказываться штрафом в размере 200 фунтов. К таким правилам относятся:

- Обязательное ношение персоналом маски,

- Ограничение количества участников торжественных мероприятий типа свадеб до 15 человек.

Кроме того, подчеркивается, что время работы питейных заведений и ресторанов ограничено до 22.00. Производить заказы у барной стойки запрещается, вводится обязательное обслуживание официантами.

Также, в Англии нельзя собираться группами больше шести человек. Такое решение правительство страны приняло из-за угрозы банкротства малого бизнеса по причине карантина.

Кроме того, по возможности, люди должны работать "на удаленке".

Чиновник также заявил о том, что правительство предоставит полиции и местным властям в Англии дополнительное финансирование для обеспечения соблюдения правил и возможности использовать военную поддержку.

Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - самостоятельно определяют введение карантинных мер.



Джонсон также предупредил, что в случае необходимости ограничительные меры могут быть еще более ужесточены.



Также правительство Британии установило штрафы до 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 381 тысяча гривен) за нарушение самоизоляции.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в некоторых областях Украины ужесточили правила карантина.

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