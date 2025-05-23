В Британии планируют ввести химическую кастрацию как метод наказания: детали

В Великобритании намерены ввести химическую кастрацию для подавления полового влечения преступников, совершивших сексуальное насилие. Это должно снизить риски повторных преступлений и уменьшить нагрузку на тюремную систему. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN.

Суд. Фото: из открытых источников

Министр юстиции Британии Шабана Махмуд заявила, что химическую кастрацию будут применять в 20 тюрьмах двух регионов. Теперь обсуждают возможность сделать ее обязательной.

"Конечно, жизненно важно, чтобы этот подход применялся вместе с психологическими процедурами, направленными на другие причины правонарушений, таких как стремление к власти и контролю", — сказала Махмуд.

В независимом обзоре приговоров, представленном в парламенте, подчеркивалось, что в некоторых случаях химическая кастрация не подходит. В частности, это касается насильников, которыми руководит именно стремление к власти и контролю.

В то же время министерша отметила, что по данным исследований, химическая кастрация может уменьшить количество повторных преступлений на 60%.

В настоящее время эта процедура активно применяется в Германии и Дании на добровольной основе, а в Польше обязательна для некоторых преступников.

Химическая кастрация является частью мер по разгрузке тюремной системы. Среди других предложений – отмена приговоров сроком менее 12 месяцев (за исключением особых обстоятельств, таких как домашнее насилие), депортация иностранцев, приговоренных менее чем к трем годам заключения, и увеличение инвестиций в службу пробации.

Читайте на портале "Комментарии" — аналитики КМИС поинтересовались у украинцев о справедливом наказании коррупционерам. Как выяснилось, конфискация имущества и срок в тюрьме имеют определяющее значение.

Если имеет место конфискация имущества и 10 лет реального срока, 74-80% сочтут приговор справедливым независимо от продолжительности рассмотрения. Также большинство (58-62%), независимо от рассмотрения, будут готовы воспринять как справедливый приговор с конфискацией имущества и 3 годами тюрьмы.



