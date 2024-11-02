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В Британии посадили поляка: говорил, что воевал за "Вагнер" на войне в Украине

Поляк утверждал, что является членом Вагнера и участвовал в войне в Украине.

сегодня, 17:20
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Автор:
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Slava Kot

Британский суд заключил в тюрьму 49-летнего поляка Петра Кухарского, который публично заявил об участии в войне в Украине на стороне террористической организации "Вагнер". Это произошло во время реконструкции исторических событий, когда мужчина демонстрировал символику этой организации и вел себя агрессивно, вызывая тревогу среди присутствующих.

В Британии посадили поляка: говорил, что воевал за "Вагнер" на войне в Украине

Вагнеровец. Фото из открытых источников

Поляк Петр Кухарский, живущий и работающий строителем в Великобритании, появился на публичном мероприятии в городе Стонхем-Аспал, где был одет в военную форму с символикой запрещенной организации "Вагнер". Мужчина вел себя угрожающе, а среди проявлений агрессии присутствовавшие фиксировали размахивание ножом и угрожающие жесты перерезать горло. Кроме того, Кухарский публично заявлял о своем участии на войне в Украине на стороне "Вагнера", а также несколько раз писал об этом в соцсетях.

Согласно приговору суда в Олд-Бейле, Кухарский получил два с половиной года лишения свободы с дополнительным годом надзора за членство в террористической организации. Расследование показало, что в его доме хранились многочисленные символы нацизма, в том числе картина Гитлера и экземпляр "Mein Kampf".

В суде Кухарский утверждал, что лишь "притворялся" членом террористической организации, однако судья Марк Лукрафт отклонил аргументы поляка о том, что его действия преследовали только провокацию. Суд отметил, что, хотя свобода слова является неотъемлемым правом в Великобритании, действия подсудимого могли вызвать страх и напряжение в обществе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные взяли в плен гражданина Греции.

Также "Комментарии" писали о том, как в Польше отреагировали на критику от президента Владимира Зеленского.



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Источник: https://www.theguardian.com/uk-news/2024/nov/01/man-jailed-for-claiming-he-had-fought-for-wagner-group-in-ukraine
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