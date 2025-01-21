В Британии принимают ставки на развод известной пары

Букмекеры Великобритании начали делать ставки на развод принца Гарри и Меган Маркл, пишет BILD.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Эти ставки стали делать, в частности, сотрудники Букингемского дворца, уверенные в быстром разводе пары. По слухам, их отношения давно на грани краха. Согласно материалу в Vanity Fair, Меган даже вела переговоры с издательством об издании книги, посвященной ее разводу с принцем Гарри.

"Это новое и очень интересное развитие событий. Уже несколько месяцев во дворце ходят слухи о проблемах их брака. Многие во дворце считают, что Гарри и Меган разойдутся", — рассказал инсайдер BILD.

Меган и Гарри в прошлом году все реже появлялись на публике вместе, а на одиночных мероприятиях они выглядели более расслабленными. Это также считается признаком скорейшего разрыва отношений. Инсайдер сказал BILD, что если развод произойдет в течение двух лет, то при ставке 20 евро у букмекеров можно выиграть 500 евро.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на состоявшейся вчера инаугурации президента США Дональда Трампа его жена Мелания подала ему две Библии, однако Трамп не положил на них левую руку во время присяги.

Впрочем, конституция США не обязывает президента или его помощника во время присяги положить руку на Библию или другой религиозный текст. В истории США три президента не использовали Священное Писание во время присяги: Джон Квинси Адамс избрал том закона, Теодор Рузвельт принял присягу без каких-либо книг, а Линдон Джонсон использовал католический Миссал, принадлежавший президенту Джону Кеннеди. Неизвестно почему Трамп не положил руку на Библию, но во время инаугурационного выступления он трижды вспомнил Бога.