В Британии разрабатывают модель самолета, работающего на инновационном топливе

В Соединенном королевстве заявили о разработке самолета, который будет работать на водороде. Новый вид воздушного транспорта разрабатывается в рамках проекта FlyZero. Об этом сообщают на правительственном портале Великобритании.



Новый самолет Великобритании, фото из Twitter

Концептуальный самолет представили 6 декабря сотрудники Института аэрокосмических технологий (ATI) в преддверии четвертого заседания Совета Jet Zero. Во время презентации разработки сообщили, что самолет сможет перевезти 279 пассажиров и не будет нуждаться в частых остановках для дозаправок.



То есть, самолет сможет совершить полет от Лондона до Сан-Франциско без пересадок, остановок и без загрязнения атмосферы. А из Лондона в Новую Зеландию нужно будет сделать только одну остановку.

"Этот новаторский дизайн самолета с водородным двигателем приближает нас на один шаг к будущему, где люди могут продолжать путешествовать и общаться, но без углеродного следа. Я буду продолжать тесно сотрудничать с Советом Jet Zero, чтобы поддерживать ведущие мировые исследования Великобритании в этом секторе, которые будут создавать рабочие места, помогать нам достичь наших амбициозных целей и вести глобальный переход к нулевой чистой авиации", - подчеркнул министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

По словам генерального директора Jet Zero Council Эммы Гилторп, исследования Института аэрокосмических технологий свидетельствуют о том, что водород можно использовать в качестве горючего, которое не загрязняет атмосферу.

Правительство Великобритании стремится стать мировым лидером в производстве экологически чистого авиационного топлива. Проект Jet Zero направлен на то, чтобы в стране развивались передовые объекты, перерабатывающие мусор в реактивное топливо. Ранее на климатической конференции COP26 в Глазго страны объявили о международных обязательствах по декарбонизации транспорта и авиации.

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