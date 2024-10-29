Меньше 4 месяцев понадобилось британскому премьеру Киру Стармеру, чтобы обвалить свои рейтинги поддержки на рекордные 49 пунктов. Теперь баланс доверия/недоверия к лидеру лейбористов упал до минус 38 пунктов, тогда как в пример лидер консерваторов Риши Сунак даже в худшие времена имел на один пункт более высокий показатель, отметила нардеп Виктория Сюмар.

Кир Стармер

Почему это произошло? Потому что Стармер поднял цену… за проезд в автобусе с 2 до 3 фунтов, сказав, что правительство уже не может субсидировать эту статью по разнице на содержание автобусного автопарка. На самом деле это драматическое падение рейтинга еще недавно триумфаторов выборов происходит на фоне бюджетного процесса и дискуссий о необходимости поднятия налогов", — отметила нардеп.

По ее словам, это премьер попытался аргументировать "доказавших страну папередниками". И это очень не понравилось британцам.

"Так обрушился Стармер, что своим довольно популистским лозунгом "CHANGE", или "Меняй" воспринимался волшебником, что сделает лучше без непопулярных решений. Что будет дальше? А дальше Стармеру и лейбористам, имеющим серьезное большинство в парламенте, нужно показывать результаты. Конкретные. Ощутимы. Очевидны", – добавила Сюмар.

По ее словам, только так лейбористы смогут мечтать о будущем для своей партии. Когда каждый министр является политиком, отчитывающимся о результате не перед Стармером, а перед своими избирателями.

Так работает демократия. Министры должны быть политическими фигурами и отчитываться людям, а не менеджерами одного начальника. Иначе наши бюджетные дискуссии будут продолжаться на уровне, стоит ли в условиях большой войны в первую очередь поднимать зарплату прокурорам. С миллионными пенсиями", – отметила Сюмар.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что правительство повысит в следующем году зарплату прокурорам.



