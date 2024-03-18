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В Британии сказали, сможет ли Залужный в качестве посла убедить Лондон отправить войска в Украину

Задачей Валерия Залужного в качестве посла в Британии станет сохранение и укрепление той поддержки, которая уже имеется, заявил в комментарии «Эспрессо» полковник британской армии в отставке Глен Грант

сегодня, 13:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркнул Глен Грант, ролью генерала Валерия Залужного станет роль посла, а не прославленного атташе по вопросам обороны. При этом он добавил, общество должно понимать, что на самом деле, роль посла гораздо сложнее.

В Британии сказали, сможет ли Залужный в качестве посла убедить Лондон отправить войска в Украину

Валерий Залужный

"В Британии это еще больше усложняется из-за децентрализованной структуры власти, где принятие решений распылено между различными центрами власти",
- подчеркнул военный эксперт.

По его словам, действующее правительство Британии настроено на то, чтобы во всех аспектах оказывать помощь Украине, но это не касается вопроса развертывания войск. Глен Грант выразил сомнение, что Залужный сможет как-то повлиять в этом вопросе на официальный Лондон. При этом он считает, что первоочередной задачей генерала станет именно сохранение, а также укрепление тех отношений, которые уже существуют между Украиной и Британией.

По мнению военного эксперта, на посту посла Валерию Залужному нужно выйти за рамки "традиционных каналов" и налаживать коммуникацию с дополнительными центрами влияния, а именно: с Шотландским парламентом, Ассамблеей Уэльса, Ассамблеей Северной Ирландии и даже Англиканской церковью.

То есть, подчеркнул Грант, нужно сделать все для того, чтобы привлечь различные заинтересованные стороны и заручиться более широкой поддержкой Украины.

"В этом плане он представляется удачным выбором благодаря своему доброжелательному характеру, который, вероятно, найдет хороший отклик у людей",
— подчеркнул Глен Грант.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил кандидатуру генерала Валерия Залужного на должность посла в Британию. При этом в оппозиции заявили, что таким образом власти его отправляют в "ссылку".




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-britaniya-i-frantsiya-mozhut-pereynyati-u-ssha-liderstvo-u-viyni-z-rf-polkovnik-grant
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