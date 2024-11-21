В Британии указали, где готовы воевать с РФ уже "сегодня вечером"

В Великобритании отметили, где готовы воевать с Россией сегодня вечером. Об этом заявил заместитель начальника британского штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован, сообщает портал "Комментарии" с посланием на издание "Киев24".

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По его словам, британская армия будет "биться сегодня вечером", если ее попросят на фоне роста напряженности в отношениях с Россией. “Если бы британскую армию попросили сразиться сегодня вечером, она билась бы сегодня вечером. Если бы россияне вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, мы встретились бы с ними в этой битве”, – сказал Роб Магован.

Однако, по данным издания, остается обеспокоенность по военному потенциалу Великобритании в случае эскалации.

Отмечается, что в прошлом месяце министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что состояние вооруженных сил "намного хуже, чем мы думали" после того, как его Лейбористская партия вошла во власть летом.

Хили объявил в среду днем, что Великобритания использует пять военных кораблей и дюжину военных вертолетов и беспилотников в рамках программы по сокращению расходов. В настоящее время Великобритания проводит Стратегическое оборонное обозрение.

Магован заявил депутатам в четверг, что вооруженные силы Великобритании имеют "ряд оперативных рисков и оперативных сил", и сказал, что он ранее говорил о необходимости "большей смертоносности".

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