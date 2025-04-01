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В Британии выбрасывают из страны 80-летнюю полячку из-за ошибки, которую может совершить каждый

80-летнюю женщину в Британии могут бросить за решетку или депортировать из-за ошибки и «советских» норм

сегодня, 10:56
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Ткачик Олеся

80-летняя полька Эльжбета Ольшевская оказалась перед угрозой депортации из Великобритании из-за того, что ее заявку на проживание случайно подали онлайн, а не в бумажном виде, как этого требует процедура.

В Британии выбрасывают из страны 80-летнюю полячку из-за ошибки, которую может совершить каждый

Эльжбета Ольшевская с сыном

Ольшевская жила сама в своей квартире в Варшаве, прежде чем в сентябре прошлого года приехала в Великобританию. Ее единственный сын, 52-летний авиационный инженер Михал Ольшевский, проживающий в Линкольне вместе с женой, часто ездил в Польшу, чтобы поддерживать мать.

Ольшевский проживает в Великобритании с 2006 года. Сначала он имел статус гражданина ЕС, а затем получил британское гражданство, сохранив польское. По причине ухудшения состояния здоровья матери он решил перевезти ее в Великобританию, чтобы вместе с женой обеспечить ей надлежащий уход. Для этого в стране предусмотрен юридический механизм в рамках схемы поселения, позволяющий гражданам Великобритании перевезти своих родителей.

Ольшевская прибыла в Великобританию по шестимесячной гостевой визе, а вскоре после этого была подана заявка на постоянное проживание. Документы были оформлены в установленные сроки еще до окончания действия визы, но в течение нескольких месяцев семья не получала никаких ответов от Министерства внутренних дел.

Только 25 марта поступило официальное сообщение: "К сожалению, ваша заявка недействительна, и мы не можем ее принять."

В отказе отмечалось, что заявление должны были подать не онлайн, а через специальную бумажную форму, направленную заявителю Министерством внутренних дел. Кроме того, ведомство подчеркнуло, что обжаловать такое решение невозможно.

Из-за этой бюрократической ошибки Ольшевская потеряла право на пребывание в Великобритании, поскольку ее гостевая виза уже закончилась. В письме также отмечалось, что нарушение иммиграционных правил может привести к задержанию, штрафу, заключению, депортации и запрету на повторный въезд.

"Это просто позорно. Почти пол года прошло, прежде чем нам сообщили, что документы были оформлены неправильно. Моя мать в отчаянии. Я ее единственный ребенок, и мы очень близки. Она должна провести свои последние годы рядом с семьей. Моя жена и я будем о ней заботиться. Я добросовестный гражданин, платю налоги. Это страна права и демократии, но это решение напоминает советскую бюрократию", – заявил сын женщины.

Адвокат семьи Кэтрин Смит подчеркнула, что отказ признать онлайн-заявку и не дать времени на повторное оформление документов имеет серьезные последствия.

"Из-за задержки с принятием решения Эльжбета теперь находится в Великобритании без легального статуса, что вызывает у нее значительный стресс", — отметила юрист.

Поскольку обжалование решения невозможно, Смит планирует подать иск в суд для пересмотра этого вопроса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что из Австралии выбрасывают молодую влюбленную пару из-за очень давнего дискриминационного закона.



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Источник: https://www.theguardian.com/uk-news/2025/mar/31/polish-woman-80-faces-deportation-home-office-application-mistake-online-paper
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