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В Британии заговорили о стратегической ошибке США: что уже совершил Трамп

Глава МИД Британии предостерег новую администрацию США от сокращения международной помощи

8 февраля 2025, 09:30 comments1255
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Кравцев Сергей

Намерения президента США Дональда Трампа резко сократить бюджет на международную помощь могут стать "большой стратегической ошибкой". Это решение может привести к тому, что Китай усугубит свое глобальное влияние. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, пишет The Guardian.

В Британии заговорили о стратегической ошибке США: что уже совершил Трамп

Глава МИД Британии Лемми. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Великобритании напомнил, что у Лондона уже был подобный опыт слияния Департамента международного развития с Министерством иностранных дел. Этот шаг стал серьезным ударом по "мягкой силе" Британии в развивающихся странах и за их пределами. Во время визита в Киев Лемми отметил в комментарии Guardian, что Лондон потратил годы на то, чтобы "распутать эту стратегическую ошибку".

Издание отметило, что уже уволены тысячи сотрудников USAID. Программы агентства закрывают по всему миру – в частности, в Украине. Речь идет о разных проектах – от программ реабилитации ветеранов до работы независимых СМИ и антикоррупционных инициатив. Они фактически остановились за одну ночь.

"Мы сделаем все возможное, чтобы смягчить эти решения, но очевидно, что Соединенное Королевство не располагает ресурсами, доступными Соединенным Штатам", — подчеркнул Лемми.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине ожидают визит спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога. О подготовке визита рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет издание Associated Press.

По его словам, Келлог посетит Киев после Мюнхенской конференции по безопасности примерно в конце февраля.

По данным издания, пытаясь ускорить работу новой администрации США, украинцы планируют предоставить Келлогу "полную и реальную информацию" о ситуации на поле боя, текущих мобилизационных усилиях и состоянии доставки вооружения и техники.

"Я считаю, что важно, чтобы мы прошли эти консультации и переговоры до того, как у администрации будут какие-то планы. Потому что наша позиция состоит в том, что невозможно иметь и будет большой ошибкой иметь какие-либо планы без участия Украины в подготовке этого плана”, — отметил Ермак.




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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/07/trumps-international-aid-cuts-usaid-china-lammy
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