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В Британии запустили первый поезд для ЛГБТ-путешествия

Поездка из Манчестера в Юстон понравится всем, кого интересует история и особенности ЛГБТ-сообщества

сегодня, 02:37
Автор:

Екатерина Белоброва

Британский железнодорожный перевозчик Avanti West Coast запустил поезд, посвященный ЛГБТ-сообществу. 265-метровый поезд окрашен в цвета радуги, что символизирует права на свободную и разнообразную любовь. Об этом сообщает издание   Daily Mail.

Так,  в салоне поезда, который следует по 300-километровому пути "Юстон-Манчестер", размещены картины ЛГБТ-художников, а управляют составом  также исключительно представители сексуальных меньшинств. На протяжении поездки пассажиры смогут слушать интересные тематические истории, которые будут звучать через средства бортовой связи. При желании в тамбуре можно будет выбрать для себя книгу в нескольких жанрах об ЛГБТ, чтобы читать ее в дороге. На конечной станции литературу нужно вернуть проводнику.

В Британии запустили первый поезд для ЛГБТ-путешествия

Кроме того, руководство компании приняло решение об украшении поезда  еще несколькими цветами – черным и коричневым (в поддержку темнокожего и азиатского населения), а также розовым, синим и белым (символ флага трансгендеров).

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что водитель общественного транспорта в Лондоне отказался выходить на маршрут, так как автобус стал объектом для рекламы гомосексуализма и был обклеен радужной символикой.


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