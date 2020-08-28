В Британии запустили первый поезд для ЛГБТ-путешествия

Британский железнодорожный перевозчик Avanti West Coast запустил поезд, посвященный ЛГБТ-сообществу. 265-метровый поезд окрашен в цвета радуги, что символизирует права на свободную и разнообразную любовь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, в салоне поезда, который следует по 300-километровому пути "Юстон-Манчестер", размещены картины ЛГБТ-художников, а управляют составом также исключительно представители сексуальных меньшинств. На протяжении поездки пассажиры смогут слушать интересные тематические истории, которые будут звучать через средства бортовой связи. При желании в тамбуре можно будет выбрать для себя книгу в нескольких жанрах об ЛГБТ, чтобы читать ее в дороге. На конечной станции литературу нужно вернуть проводнику.

Кроме того, руководство компании приняло решение об украшении поезда еще несколькими цветами – черным и коричневым (в поддержку темнокожего и азиатского населения), а также розовым, синим и белым (символ флага трансгендеров).



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что водитель общественного транспорта в Лондоне отказался выходить на маршрут, так как автобус стал объектом для рекламы гомосексуализма и был обклеен радужной символикой.

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