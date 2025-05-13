В дом Кира Стармера бросили «коктейль Молотова»: произошел пожар

21-летний мужчина был арестован рано утром во вторник по подозрению в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера на севере Лондона с целью создания угрозы жизни, и он остается под стражей. Об этом пишет The Telegraph.

Дом Кира Стармера, куда бросили взрывчатку. Фото: Питер Макдиармид/LNP

За последнюю неделю было сообщено о трех инцидентах: вероятный теракт с зажигательной бомбой в доме семьи премьер-министра в Тафнелл-парке, пожар автомобиля на той же улице и пожар в доме в Ислингтоне, которым Кир Стармер владел в 1990-х годах.

Хотя никто не пострадал в пожаре в доме сдающегося в аренду семьи премьер-министра, вход в террасированную собственность был поврежден во время нападения, которое произошло рано в понедельник.

О подозрительном пожаре в доме в Ислингтоне сообщили в воскресенье, а в прошлый четверг, 8 мая, у дома премьер-министра в Тафнелл-Парке был подожжен автомобиль.

Улицу, где проживает премьер-министр, в понедельник перекрыли.

Спикер Даунинг-стрит заявил: "Премьер-министр благодарит аварийно-спасательные службы за их работу. Инцидент расследуется в режиме реального времени, и мы не будем давать дальнейшие комментарии".

Лондонская пожарная бригада сообщила, что вызов поступил сразу после 1:30 ночи в понедельник в связи с сообщениями о пожаре у входа в трехэтажный террасный дом в районе парка Тафнелл.

Две пожарные машины отреагировали и потушили пламя, на месте происшествия также присутствовало большое количество полицейских.

Спикер столичной полиции заявил: "На место происшествия прибыли офицеры. Был причинен ущерб входу в здание. Никто не пострадал".

"Как мера пресечения и из-за того, что этот объект ранее был связан с известным публичным лицом, офицеры контртеррористического командования полиции Лондона возглавляют расследование этого пожара. Продолжается расследование, чтобы установить его причину".

Спикер добавил, что полиция расследует, связаны ли между собой эти три пожара.

"В настоящее время все три пожара рассматриваются как подозрительные, и расследование продолжается", – сказал спикер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого лидеры обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает сайт правительства Великобритании.