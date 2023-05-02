В Ливерпуле открыли первый в мире Монумент мира, посвященный Украине (ФОТО)

В английском городе Ливерпуль открыли первый Монумент мира, посвященный Украине. Город выбрали не случайно, ведь здесь пройдет песенный конкурс Евровидение-2023, который должен пройти в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



U Liverpuli vidkryly Monument myru prysvyachenyy Ukrayini. Foto z vidkrytykh dzherel 79 / 5 000 Результати перекладу Результат перекладу В Ливерпуле открыли Монумент мира, посвященный Украине. Фото из открытых источников

2 мая на площадях и Strawberry Field вблизи бывшего детского дома, прославившегося песней The Beatles Strawberry Fields Forever, открыли Монумент мира Украина.

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Статуя имеет высоту около пяти метров. Это мужчина, который держит книгу, на которой сидит голубь и развивается украинский флаг. Памятник открыли перед конкурсом Евровидение-2023, который пройдет в Ливерпуле. Ожидается, что место станет популярным среди туристов и привлечет внимание к войне в Украине.

"Украинский монумент мира приглашает наших гостей выступить в защиту мира, кем бы они ни были, где бы они ни были – чувства, которыми Джон Леннон жил и дышал на протяжении всей своей жизни", — сказала одна из организаторов мероприятия Кэти Версфелд .

Статую создал 16-летний вундеркинд Осбелит Гарсиа-Моралес из Мексики, а среди собиравших средства на открытие памятника была сестра Леннона Джулия Берд. Ожидается, что памятник будет находиться на территории Strawberry Field до окончания войны. Впоследствии его перевезут в Украину.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что организаторы Евровидения проведут масштабную кампанию в знак солидарности с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Верховная Рада Украины официально признала рашизм государственной идеологией Российской Федерации.