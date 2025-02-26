В Лондоне придумали, как побольнее надавить на Путина, чтобы тот согласился завершить войну

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Европа должна перейти от замораживания российских активов к их аресту. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Дэвид Лемми. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, так британский министр во время выступления в парламенте ответил на вопрос, поддержит ли он чрезвычайное законодательство, которое позволит арестовать и перепрофилировать активы России в поддержку Украины.

"Европа должна действовать быстро, и я считаю, что мы должны перейти от замораживания активов к их аресту. Это не тот вопрос, в котором ни одно правительство не может действовать самостоятельно. Мы должны действовать вместе с европейскими союзниками", – отметил топ-дипломат Великобритании.

В январе во время дебатов в парламенте министр иностранных дел по делам Европы Стивен Доти сказал, что Великобритания рассматривает "все законные меры" которые могут гарантировать, что Украина получит необходимую поддержку.

Стоит отметить, по состоянию на февраль 2025 года вопрос замороженных российских активов остается предметом активных международных обсуждений.

После начала полномасштабного вторжения страны G7, Европейский Союз и Австралия заморозили примерно 280 миллиардов долларов активов Центрального банка России. Кроме того, под санкциями находятся около 58 миллиардов долларов, принадлежащих российским олигархам.

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