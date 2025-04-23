В Лондоне прокомментировали угрожающие заявления Венса о выходе США из переговоров

В Великобритании подчеркнули, что именно Украина имеет право самостоятельно определять свое будущее, несмотря на недавнее заявление вице-президента США Джей Ди Венса о возможном выходе США из мирных переговоров в случае отсутствия договоренности с Россией. Об этом сообщают издания The Telegraph и Le Monde.

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"Мы поддерживаем усилия США по достижению долгосрочного прекращения войны — это цель, которой стремимся все. Но окончательное решение должно оставаться за Украиной. И мы никогда не оставим ее один на один с этой войной", — заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера в ответ на запросы журналистов.

Как пишет The Guardian, представитель правительства также подтвердила, что Британия и дальше выступает за достижение "справедливого и устойчивого мира в Украине", комментируя отказ госсекретаря США Марко Рубио участвовать в переговорах в Лондоне 23 апреля.

На вопрос о реакции Киры Стармера о позиции США пресс-секретарь отметила, что в Лондоне запланированы "содержательные технические дискуссии" с участием представителей Европы, Украины и Соединенных Штатов. Целью этих встреч является поиск путей к прекращению боевых действий и завершению агрессии со стороны РФ.

Также сообщается, что 22 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми провел результативный разговор с Марко Рубио. В ходе разговора американский госсекретарь подтвердил готовность США принять участие в важных переговорах в британской столице.

"Наш приоритет — достичь справедливого и длительного мира, и эти переговоры являются ключевым шагом в этом процессе", — подытожила представитель правительства.

Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты передали России и Украине четкое предложение о возможном пути к мирному соглашению. Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, наступил момент, когда стороны должны определиться — либо согласиться, либо США прекратят участие в мирном процессе.