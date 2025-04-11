Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что 2025 станет решающим в войне России против Украины. Его комментарий прозвучал на фоне объявления об очередном пакете военной помощи Киеву, сообщает Sky News.

Министр обороны Великобритании Джон Гили. Фото: ВВС

По словам Гили, главная задача министров обороны сейчас — как можно скорее доставить оборонные ресурсы непосредственно украинским силам. Великобритания готовится выделить значительные средства, в том числе новый пакет включает финансирование на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов, из которых 350 миллионов уже зарезервированы.

Эти средства пойдут на усиление сотрудничества между оборонными отраслями Украины и Британии, а также расширение поставок вооружений. В составе помощи – радары, противотанковые мины, сотни тысяч беспилотников, а также финансирование для ремонта тысяч единиц военной техники ВСУ.

"2025 год станет критическим в этом конфликте. Мы поддерживаем вас в войне — и поддержим в мире", — заявил Гили.

Ранее сообщалось, что Франция также выделит Украине новый пакет оборонной поддержки — на 2 миллиарда евро, по заявлению президента Эммануэля Макрона.

Кроме того, Великобритания в сотрудничестве с Норвегией планируют профинансировать поставки сотен тысяч дронов для украинской армии. В рамках отдельной инициативы Норвегия выделяет 4 миллиарда норвежских крон (примерно 332 миллиона евро) для закупки артиллерийских снарядов в 2025 году в рамках так называемой "чешской инициативы".

Портал "Комментарии" писал, что Россия может попытаться достичь масштабной договоренности с Соединенными Штатами до 9 мая — вероятно, из-за символической значимости этой даты для кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, цитируемый The Guardian.