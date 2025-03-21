В Лондоне срочно закрыли аэропорт: что произошло

Аэропорт Хитроу заявил, что он будет закрыт на весь день из-за "значительного отключения электроэнергии" из-за пожара вблизи. Пассажирам сказали не путешествовать "ни в коем случае". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Sky. News.

Пожар возле аэропорта Лондона

Сайт отслеживания самолетов Flightradar 24 обнародовал еще несколько цифр и считает, что сегодня это повлияет на минимум 1351 рейс в/из Хитроу.

Как ранее предупреждал Хитроу в своем заявлении, в ближайшие дни, вероятно, будут "значительные сбои", но даже это может оказаться недооценкой.

Отмечается, что закрытие одного из наиболее загруженных аэропортов мира в такой короткий срок приведет к хаосу.

Из-за 120 рейсов, летевших в Хитроу на момент закрытия, и многие другие сейчас отменены, препятствия для пассажиров в Великобритании и во всем мире огромны.

Помимо проблем в Хитроу компания SSEN заявила, что около 16 000 домов обесточены в некоторых районах вокруг аэропорта на западе Лондона.

На видео с места пожара в Хейс, примерно в полутора милях к северу от аэропорта, видно сильное пламя и густой черный дым.

Лондонская пожарная бригада сообщила, что загорелся трансформатор на подстанции, но они пока не знают, как начался пожар.

Лондонская пожарная бригада сообщила, что 10 пожарных машин и около 70 пожарных тушат пожар на электроподстанции на Нестлс-авеню в Хейсе.

Помощник комиссара Пэт Гоулборн сказал: "Это очень заметный и важный инцидент, и наши пожарные постоянно работают в сложных условиях, чтобы как можно быстрее взять огонь под контроль. Пожар вызвал отключение электроэнергии, что повлияло на большое количество домов и местных предприятий, и мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы минимизировать сбои. Пожарные вывели 29 человек в безопасность из соседних домов, и как мера пресечения была установлена ​​200-метровая обстановка, около 150 человек эвакуированы".

Живущим поблизости посоветовали держать окна и двери закрытыми.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Италии готовятся к эвакуации.