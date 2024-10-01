В McDonald's работали рабы под контролем мафии: детали скандала

McDonald's оказался в центре серьезного скандала после расследования, которое обнаружило, что чешская мафия продала более десяти человек в Великобританию, где их заставляли работать в ресторанах сети и пищевой фабрике. Жертвы, большинство из которых были бездомными или зависимыми, работали в условиях современного рабства с 2015 по 2019 год.



McDonald's. Фото из открытых источников

Преступная банда во главе с братьями Эрнестом и Зденеком Древенак заставляла 16 человек работать по 70-100 часов в неделю, забирая большую часть их зарплаты. Пострадавшие жили в ужасающих условиях, тесных помещениях, трейлере без отопления и дырявом сарае. Они подвергались насилию и угрозам, а их документы были конфискованы. Только на четырех работниках McDonald's банда заработала около 290 тысяч долларов.

Полиция заявила, что банда использовала отобранную зарплату для покупки роскошных автомобилей, драгоценностей и недвижимости. Шесть членов чешской группы торговли людьми были осуждены в двух судебных процессах, отложенных из-за пандемии COVID.

Британская сеть McDonald's отреагировала на инцидент, заявив, что улучшает систему выявления потенциальных рисков и поддерживает борьбу против современного трудового рабства. Британский консорциум розничной торговли, в котором также работали рабы из Чехии, заявил, что извлечет урок из случившегося.

Как сообщает BBC, в McDonald's годами не замечали явные признаки эксплуатации, в том числе общие банковские счета для четырех работников и одинаковый адрес девяти жертв эксплуатации.

"Я чувствую себя частично эксплуатируемым McDonald's, потому что они не действовали. Я думал, что если бы я работал в McDonald's, они были бы немного осторожнее, они бы это заметили", — сказала одна из жертв эксплуатации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что McDonald's обнародовал зарплаты в Украине. Стало известно, сколько платят в Киеве, Львове, Одессе и других городах.

Также "Комментарии" писали, что McDonald's решил избавиться от искусственного интеллекта во время работы с клиентами.