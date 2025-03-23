В общежитиях для беженцев в Британии происходит что-то страшное: шокирующие детали от пострадавших

Женщины и девушки, ищущие убежища в Великобритании, заявили о случаях изнасилований, сексуальных притязаний и преследований после размещения в смешанных общежитиях, организованных Министерством внутренних дел.

Британия

В частности, расследование The Observer выявило многочисленные случаи сексуального насилия в гостиницах, где проживают искатели убежища. Выдвинутые обвинения касаются как других жителей, так и персонала заведений.

Отмечается, что в одном из случаев 14-летнюю девушку, отделившую от матери и разместившую в гостинице, где преимущественно жили одинокие мужчины, якобы склонили к близости и изнасиловали. Ее мать, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что дочь была чрезвычайно уязвима, поскольку раньше уже переживала насилие.

По словам женщины, ее детей поселили в другой комнате через коридор рядом с группой мужчин. Она неоднократно обращалась в администрацию с просьбой переселить их вместе, но получала отказ. Мать также запретили покидать дверь открытой ночью для присмотра за детьми. Только через несколько месяцев, в октябре 2023 года, стало известно об изнасиловании – после того, как девушка стала жаловаться на проблемы со здоровьем.

Мать считает, что халатность Министерства внутренних дел позволила преступнику воспользоваться беззащитностью ее дочери. Она подчеркнула, что в гостинице царила опасная атмосфера: там постоянно происходили ссоры, потасовки и курение в комнатах. После огласки гостиницу закрыли, а семью переселили в женское общежитие.

Этот случай – только один из многих. Так, например, еще одна женщина, находившаяся на попечении благотворительной организации Rape Crisis, была беременной, когда ее поселили в смешанном хостеле. Она рассказала, что соседи-мужчины часто выпивали и курили, а она подвергалась преследованиям.

Другая женщина, сбежавшая из Сьерра-Леоне после того, как стала жертвой сексуальной эксплуатации, оказалась в аналогичной ситуации в Британии. По прибытии в страну она доверилась знакомому мужчине, но он снова совершил над ней насилие. Власти направили ее в "безопасный дом", который оказался общежитием с мужчинами, среди которых были наркозависимые.

Правозащитники называют ситуацию скандальной. Главный исполнительный директор Rape Crisis Киара Бергман заявила, что это свидетельствует о "системном провале в защите женщин и детей от сексуального насилия в местах размещения соискателей убежища".

Еще одним серьезным вопросом остается безнаказанность персонала. По словам представителей благотворительных организаций, выявлено несколько случаев, когда сотрудники гостиниц использовали свое положение для сексуальной эксплуатации женщин. В некоторых случаях после жалоб виновников временно устраняли, но никаких реальных наказаний они не получили.

Исследования благотворительных организаций свидетельствуют о том, что масштабы проблемы значительны. Опрос Women for Refugee Women показал, что почти 25% женщин сталкивались с сексуальными притязаниями со стороны других жителей гостиниц, а 12% — со стороны персонала. 81% опрошенных сообщили, что их размещали в смешанных общежитиях, и две трети из них отметили, что предпочли бы женские заведения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине была введена программа защиты жунок от сексуального насилия.



