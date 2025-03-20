В селах Британии началась настоящая война дронов: удивительная причина

В Британии борьба между охотниками и активистами против незаконной охоты на лис обретает новые формы – обе стороны используют дроны для наблюдения или даже атак.

Дрон в Британии

Несмотря на запрет охоты на лис, действующий в Великобритании с 2005 года, конфликты вокруг этой темы продолжаются, часто сопровождаясь насилием. Теперь же появились случаи использования дронов для препятствования съемке незаконной охоты.

Активисты Wiltshire Hunt Saboteurs опубликовали видеозапись, на которой, как они утверждают, зафиксирована охота на лис охотничьей группой Beaufort Hunt. Согласно их данным, дрон активистов зафиксировал, как гончие нападают на лису.

Однако охотники, вероятно, пытались нейтрализовать наблюдение: их собственный дрон, оснащенный грузом на проволоке, ударился в дрон активистов, что привело к падению обоих аппаратов. Затем охотники спрятали остатки дронов, чтобы скрыть улики.

Полиция прибыли на место происшествия, однако представители Hunt Saboteurs обвинили правоохранителей в отсутствии должного расследования.

Впоследствии произошел еще один инцидент, когда охотники снова пытались атаковать дрон активистов, однако в этот раз им не удалось его уничтожить. На записях видно, как трое охотников пытаются распутать проволоку на своем дроне после неудачной атаки.

Использование дронов для наблюдения стало мощным инструментом в борьбе за права животных. По словам эксперта по скрытому наблюдению Роджера Суэйна, охотники боятся дронов, ведь разрешают фиксировать события в труднодоступных местах.

Например, в сентябре прошлого года на основе видеозаписей дронов, суд признал виновными охотника и его помощника в незаконной охоте на лис.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США начали специфическую "охоту" на фанатов Трампа.



