В Великобритании бьют тревогу: заметили угрожающую тенденцию

В Великобритании продолжает уменьшаться количество курильщиков, однако в одной части страны наблюдается угрожающая тенденция. Исследование Университетского колледжа Лондона (UCL), опубликованное в журнале Addiction, показало, что средний показатель распространенности курения упал с 25,3% (2006) до 16,5% (2024).

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По данным издания Sky News, есть признаки того, что за последние четыре года уровень курения снова начал расти. Анализ, основанный на данных Smoking Toolkit Study от 368057 взрослых, обнаружил, что между 2020 и 2024 годами произошел рост уровня курения на юго-западе, который поднялся с 16,0% до 18,7%.

Также наблюдался небольшой рост на Юго-Востоке (15,4% до 16,8%) и Лондоне (15,8% до 17,0%).

Специалисты бьют тревогу и отмечают, что важно не потерять "импульс снижения уровня курения" и предоставить все необходимые методики тех, кто хочет курить.

По данным издания, одноразовые вейпы будут запрещены с июня этого года в соответствии с отдельным экологическим законодательством.

В Департаменте здравоохранения и социального обеспечения страны надеются, что законопроект о табаке и вейпах создаст первое поколение, свободное от табачного дыма. Также в 2025 году инвестируют дополнительные 70 миллионов фунтов стерлингов в местные службы по борьбе с курением и работают над тем, чтобы все больницы NHS предлагали услуги по отказу от курения.

Напомним, что в Винницком кардиоцентре, как писал портал "Комментарии", возник громкий скандал. Врачи потребовали у пациентов деньги за лечение и проведение оперативного вмешательства. Также родственникам пациента дали перечень лекарств, которые нужно купить для лечения.



