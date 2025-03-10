В Великобритании хотят направить $3 млрд от продажи "Челси" в помощь Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми пообещал принять меры для разблокирования 2,3 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), полученных от продажи футбольного клуба "Челси" российским миллиардером Романом Абрамовичем, с целью их направления в поддержку Украины. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

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Деньги, поступившие от продажи "Челси" в мае 2022 года, до сих пор остаются замороженными на счету специального траста уже более двух лет. Британское правительство намерено использовать эти средства для помощи Украине, но переговоры по их использованию до сих пор не завершены.

"Я действительно разочарован тем, что это до сих пор не произошло, и что эти деньги нужно выпустить и использовать", – отметил Лемми.

Министр подчеркнул, что он выбирает "подход, ориентированный на действия", чтобы решить эту проблему. Хотя обращение в суд требует времени, этот вариант также рассматривается. Другим возможным путем является заключение соглашения с фондом, управляющим этими средствами.

Лемми также признал наличие юридических сложностей, но заверил, что решительно настроен сделать все возможное, чтобы эти деньги были использованы и сделает все от него зависящее, чтобы это произошло.

Правительство Великобритании настаивает на том, чтобы эти средства использовались только в Украине. Однако фонд, в который входит бывший исполнительный директор ЮНИСЕФ в Великобритании Майк Пенроуз, выступает за более гибкий подход, который позволит поддерживать украинских беженцев за границей.

Напомним, что Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в мае 2022 года за $5,4 млрд и часть полученных средств планирует направить на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания имеют разные взгляды на то, как именно должны быть использованы эти деньги для помощи Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что европейские союзники должны "креативно" использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Такое заявление на конференции послов Евросоюза сделала глава евродипломатии Кайя Каллас.