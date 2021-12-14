В Великобритании мужчина запечатлел горного призрака: как он выглядел (ФОТО)

В Великобритании заметили редкое природное явление. Об этом пишет издание Mirror.

Горы. Фото из открытых источников

Путешественник из города Манчестер пошел в поход со своими друзьями и стал свидетелем редкого явления. Сообщается, что находясь в горном регионе на северо-западе страны, британец немного опередил группу и был один, когда столкнулся с загадочным призраком.

По словам мужчины, его изрядно напугало данное явление. Он даже подумал, что у него начались галлюцинации.

Как оказалось, путешественник стал свидетелем редкой оптической иллюзии известной, как "Брокенский призрак". Данное явление являет собой тень наблюдателя на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном Солнцу. Она может казаться гигантской, а также вокруг неё могут появляться цветные кольца. Кроме того, тень даже может шевелиться из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке.

"Брокенский призрак" или же горный призрак возникает когда Солнце, светит позади альпиниста, смотрящего вниз с хребта или пика в туман. Его тень проходит сквозь туман, часто принимая разные причудливые формы, вызванные перспективой



Фото: Kennedy News and Media

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Канаде был замечен редкий природный феномен. Озеро в одной из провинций оказалось покрыто ледяными шарами вместо ровного слоя льда. Специалисты рассказали о том почему возникло данное явление.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в небе над Швейцарией заметили яркий объект неизвестного происхождения. Его запечатлел фотограф в ту же ночь, когда состоялся запуск ракеты SpaceX с капсулой Endeavour. Сообщается, что мнение экспертов по данному факту разделились.

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