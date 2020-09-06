В Великобритании открыли отель с лошадьми

Необычный отель с лошадьми открыли в Великобритании. Туристы могут переночевать вместе с животными в стойле. Об этом пишет New York Post.

В экзотический отель решили переоборудовать конюшню в Картмеле. Рядом со стойлами лошадей появилась двухъярусная кровать, холодильник, микроволновка. Также постояльцы могут воспользоваться душем и туалетной комнатой.

Отель с лошадьми. Фото: Stable Stays

Владелица отеля говорит, что она лишь хотела позволить любителям лошадей стать ближе к этим животным и узнать их получше.

"Я удивлена, что никто не придумал ничего подобного ранее", - отметила Трейси Александер.

Ночь постояльцам придется провести в настоящем стойле. Из-за этого им придется смириться с некоторыми неудобствами.

"Лошади спят совсем не так, как мы. Они могут ночью ложится и вставать. Вы будете слышать, как они что-то жуют и ходят туда-сюда. Конечно, в отеле для таких случаев есть беруши. Но обычно люди едут сюда не для того, чтобы выспаться. Им нужен уникальный опыт, и мы его предоставляем", - говорит владелица отеля.

А вот обойдется столь необычный опыт в лошадином отеле в 250 долларов за ночь.





Стоит отметить, что лошади отделены от людей прозрачной перегородкой, но их всегда можно погладить или покормить.

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