В Великобритании планируют на 6 месяцев продолжить COVID-ограничения

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Ольга Чародий
Правительство Великобритании планирует продолжить карантинные
ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, на шесть месяцев.
Это связано с тем, что после начала учебного года количество новых случаев
заражения может значительно возрасти. Об этом сообщает британское издание The
Guardian.
Коронавирус (фото из открытых источников)
У некоторых карантин уже не действуют, но их собираются
восстановить, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Британский
премьер-министр Борис Джонсон назвал игнорирование продолжение карантина
"безответственным поступком со стороны правительства".
Джонсон добавил, что гарантировать безопасные условия жизни
для британцев возможно только при условии продолжения действия Закона о
коронавирусе.
Ранее министерство здравоохранения Великобритании накануне отмены COVID-ограничений рекомендовало каждому взрослому британцу сделать первую прививку против коронавируса.
Напомним, иммунолог из федерального технического университета в Цюрихе (Швейцария), Сай Редди сказал, что в следующем году неизбежно появится "супервариант" коронавируса, и на долгие годы необходимо будет разрабатывать новые вакцины. По словам эксперта, в следующем году может появиться "супервариант" коронавируса, который хуже, чем Covid-19, и каждый невакцинированный человек является потенциальным распространителем вируса. "Вирусная нагрузка "Дельта" настолько велика, что любой, кто не был вакцинирован и инфицирован этим вариантом, может стать суперраспространителем", — сказал он. Профессор Редди также подчеркнул, что всех детей необходимо вакцинировать, потому что есть достаточно доказательств, что прививки не представляют угрозы для детей до 12 лет.
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