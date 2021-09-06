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Главная Новости Мир Великобритания В Великобритании планируют на 6 месяцев продолжить COVID-ограничения
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В Великобритании планируют на 6 месяцев продолжить COVID-ограничения

Ранее министерство здравоохранения Великобритании накануне отмены COVID-ограничений рекомендовало каждому взрослому британцу сделать прививку против коронавируса

сегодня, 22:28
Автор:

Ольга Чародий

Правительство Великобритании планирует продолжить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, на шесть месяцев. Это связано с тем, что после начала учебного года количество новых случаев заражения может значительно возрасти. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В Великобритании планируют на 6 месяцев продолжить COVID-ограничения

Коронавирус (фото из открытых источников)

У некоторых карантин уже не действуют, но их собираются восстановить, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал игнорирование продолжение карантина "безответственным поступком со стороны правительства".

"Если отменить действующие карантин, у правительства не будет возможности защищать людей, например, от выселения из-за отсутствия оплаты за аренду, или же платить помощь тем, кто заболели, или тем, кого отправили на самоизоляцию", — пояснил политик.

Джонсон добавил, что гарантировать безопасные условия жизни для британцев возможно только при условии продолжения действия Закона о коронавирусе.

Ранее министерство здравоохранения Великобритании накануне отмены COVID-ограничений рекомендовало каждому взрослому британцу сделать первую прививку против коронавируса.

Напомним, иммунолог из федерального технического университета в Цюрихе (Швейцария),  Сай Редди сказал, что в следующем году неизбежно появится "супервариант" коронавируса, и на долгие годы необходимо будет разрабатывать новые вакцины. По словам эксперта, в следующем году может появиться "супервариант" коронавируса, который хуже, чем Covid-19, и каждый невакцинированный человек является потенциальным распространителем вируса. "Вирусная нагрузка "Дельта" настолько велика, что любой, кто не был вакцинирован и инфицирован этим вариантом, может стать суперраспространителем", — сказал он. Профессор Редди также подчеркнул, что всех детей необходимо вакцинировать, потому что есть достаточно доказательств, что прививки не представляют угрозы для детей до 12 лет.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2021/sep/06/coronavirus-live-news-mississippi-hospitals-overwhelmed-new-zealand-eases-restrictions-outside-auckland?page=with:block-61361f498f0830dd89601cac#block-61361f498f0830dd89601cac
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