Усилия по прекращению войны в Украине могут привести к новым угрозам, заявил министр обороны Великобритании Джон Гили на пресс-конференции в Лондоне, сообщает CNN.

Джон Гили. Фото: ВВС

"Мы вступаем в новую эру угроз, и это требует соответствующей эволюции нашей оборонной стратегии", — отметил он.

Гили также сообщил, что в этом году Великобритания увеличила расходы на оборону почти на 3 миллиарда фунтов стерлингов (3,8 миллиарда долларов), и в ближайшие месяцы страна намерена направить на оборонные нужды 2,5% ВВП. Это на 2,5% меньше, чем потребовал от европейских партнеров по НАТО президент США Дональд Трамп.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также выразил готовность обсудить возможность отправки миротворческих сил в Украину, если будет достигнуто надежное мирное соглашение. Он принимал участие в экстренном саммите европейских лидеров в Париже, где обсуждали уменьшение американского присутствия в Европе.

"Решение, которое мы примем в ближайшие недели, будут определять не только ход конфликта в Украине, но и глобальную безопасность на много лет вперед", — подчеркнул Гили.

Тем временем в Саудовской Аравии завершились переговоры между Россией и США по прекращению войны в Украине. Российские представители уже отметили первые положительные результаты встречи.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским, однако отметил, что для этого необходимо учесть возможность обжалования легитимности президента Украины.

Портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным. Как сообщают СМИ, встреча может состояться после того, как "улягутся" войны в Украине и секторе Газа.